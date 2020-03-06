شكرا لقرائتكم اليوم .. قفشة يحتفل بميلاده الـ24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة، محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء في السادس منمارس عام 1996 وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي إنبي.

وخلال مسيرته الاحترافية تنقل قفشة بين عدد قليل من الأندية قبل الاستقرار في النادي الأهلي، حيث انضم صانع ألعاب الفريق البترولي إلى نادي الرجاء في يناير 2015، قبل أن يعود إلى إنبي بعد قطع إعارته.

ومع بيراميدز شارك قفشة في 24 مباراة خلال الموسم الماضي استطاع أن يسجل 6 أهداف ويصنع 7 آخرين، ليضع بصمته على 13 هدافاً لفريقه، قبل أن ينتقل إلى محطته الأخيرة حالياً النادي الأهلي.

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انضم قفشة إلى القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، وشارك صانع ألعاب الأهلي في 23 مباراة مع القلعة الحمراء حتى الآن، سجل قفشة 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويستعد قفشة للمشاركة مع الشياطين الحمر في المباراة المصيرية التي تجمع الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر غد السبت في جنوب أفريقيا، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، حيث يكفي المارد الأحمر التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد الفوز الذي حصده في القاهرة بنتيجة 2/0، لمواصلة رحلة البحث عن الأميرة الأفريقية التاسعة الغائبة عن دولاب البطولات الأحمر منذ 7 سنوات.