شكرا لقرائتكم الأهلي بزيه التقليدي أمام صن داونز.. والشناوي يرتدي البنفسجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي والأهلي وصن داونز.

وحضر الاجتماع ممثلا عن الأهلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زي الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء في عمليات الإحماء.

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وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

واستفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.

ولعبت قرارات جاساما دورًا لا يمكن التغاضى عنه فى حرمان الأهلى من فرصة التتويج بدورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربى الشقيق، فى إياب الدور النهائى للبطولة، وهو ما دفع الأهلى للتحرك سريعًا قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع، وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولى الأهلى طالبوا نظراءهم فى الاتحاد الأفريقى بضرورة مراقبة أداء الحكم الجامبى بكارى جاساما لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خلال المباراة.