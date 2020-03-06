شكرا لقرائتكم رئيس "يويفا" يطلب من إنجلترا إلغاء كأس الرابطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء كأس الرابطة في إنجلترا تخفيفا لازدحام برنامج المباريات هناك.

وفي كل موسم تنافس فرق إنجلترا في كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة لكن مواعيد وترتيبات كأس الرابطة تتعرض لانتقادات في الوقت الحالي خاصة في ظل إقامة مواجهتي قبل النهائي من دورين للذهاب والإياب ما يزيد من معاناة بعض الفرق بسبب كثرة المباريات.

وأضطر ليفربول لإشراك فريق تحت 23 عاما في دور الثمانية هذا الموسم لأن الفريق الأول كان مضطرا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية وناشد المدرب الألماني يورغن كلوب السلطات الرياضية إعادة النظر في المواعيد.

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وقال تشيفرين في مقابلة مع صحيفة ذا تايمز "ألغيت كأس الرابطة في فرنسا بالفعل. ولم يتبق سوى إنجلترا. أعتقد أن الكل يدرك أن إلغاء البطولة سيصب في صالح الجميع.

وألغت رابطة المحترفين الفرنسية كأس الرابطة بداية من الموسم المقبل بعد فشلها التعاقد مع جهة لبث المباريات خلال الفترة ما بين2020 و2024 في حين هناك بطولة كأس واحدة فقط في كل من ألمانيا وإسبانيا وايطاليا.

وأضاف تشيفرين :لكن المشكلة هي أنه من خلال الكأس يتم تمويل الكثير من الأندية المتعثرة. لذا فأنا أتفهم المشكلة. كما أن الانجليز يتمسكون بالتقاليد ويحبون الأشياء الموجودة منذ مدة طويلة.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على أستون فيلا 2-1 في المباراة النهائية في استاد ويمبلي اللندني الشهير مطلع الأسبوع الماضي.