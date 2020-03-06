تشديدات أمنية حول فندق إقامة الزمالك بتونس بعد تفجير محيط السفارة الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الشرطة التونسية تشديدات أمنية حول فندق إقامة الزمالك فى العاصمة التونسية قبل مواجهة الترجى فى اياب دور الثمانية لدورى ابطال أفريقيا، والمقرر الثالثة عصر اليوم باستاد رادس وذلك عقب تفجير أحد الإرهابيين نفسه حول السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية .

وسيطرت حالة من القلق على الشارع التونسى قبل ساعات من مواجهة الزمالك مع الترجى بسبب العمل الإرهاب الذى وقع صباح اليوم أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، بعدما فجر انتحارى نفسه بجوار السفارة الأمريكية فى تونس مستهدفا رجال الأمن.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثالثة التى تقام باستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالث للفريقين خلال اقل من شهر حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الإفريقى بثلاثية مقابل هدف وكررها فى إياب دورى الأبطال بالقاهرة.

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وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد احداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

يدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وامامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الإفريقى بحثا عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.