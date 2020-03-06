شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سيناريو كارتيرون لتفادى الزمالك كابوس الأهلى أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، سيناريو الخسارة القاسية التى تلقاها أمام الترجى التونسى، حينما كان يتولى تدريب الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2018، حينما يحل الفريق الأبيض أمام أبناء باب سويقة اليوم (الجمعة)، فى إياب ربع نهائى البطولة الأفريقية للعام الحالى.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجى التونسي فى التاسعة مساء اليوم (الجمعة)، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا، وهى المواجهة التى ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالى لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولي، اللذان يلتقيان غدا.

الظروف والأقدار وضعت كارتيرون أمام سيناريو معين الشعبانى مدرب الترجى وجهاً لوجه فى النسخة الحالية، لكن هذه المرة يقود المدرب الفرنسى الزمالك الذى حقق الفوز أمام بطل تونس فى موقعة الذهاب بنتيجة 3-1.

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ويبدو أن القدر يمنح كارتيرون فرصة للثأر من الترجى بعد خسارته اللقب الإفريقى مع الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2018، حيث فاز المارد الأحمر ذهابا بثلاثية مقابل هدف ونجح "الدم والذهب" فى حسم الإياب لصالحه بثلاثة أهداف دون مقابل والتتويج باللقب، وكان مدرب الزمالك الحالى هو المسؤول عن تدريب قلعة الجزيرة وقتها.

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وتحدث كارتيرون فى المؤتمر الصحفى أمس عن ظروف مباراة الزمالك أمام واختلافها عن مواجهة الأهلى والترجى الأخيرة بنهائى البطولة العام قبل الماضي، قائلا :" إنها كانت مباراة نهائي، وكان هناك ضغط على لاعبى الأهلى ولكن الوضع مختلف مع الزمالك لأن الضغط أكثر على الترجى ونحن نحتاج لعمل أداء أفضل من لقاء الذهاب".

ويعانى الترجى من نقص عددى كبير فى صفوفه قبل مواجهة الزمالك اليوم، وذلك بعد أن وقعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" عقوبات صارمة ضد أبناء باب سويقة، على خلفية أحداث مباراة الذهاب ومحاولة الاعتداء على حكم اللقاء بعد نهايته،حيث تقرر إيقاف خليل شمام قائد الفريق 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب حرمان المدير الفنى معين الشعبانى ومساعده مجدى التراوى من الجلوس على دكة البدلاء 4 مباريات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تقدر بـ160 ألف دولار.