شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن جماهيره قبل لقاء صن داونز: لا نواجه مشكلة فى طقس جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النادي الأهلي عدم وجود أى مشكلة فيما يتعلق بالطقس قبل مباراة الإياب بدور الـ8 أمام صن داونز ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى جنوب أفريقيا، وكتب الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر"، منذ قليل، مطمئنا جماهير القلعة الحمراء فى كل مكان، "لا توجد أى مشكلة للفريق فيما يتعلق بحالة الطقس، فقد حضرنا مبكرا؛ من أجل التعود على الأجواء هنا في بريتوريا".



حساب الاهلى على تويتر

وأضاف الحساب الرسمي للأهلي، ردا على ما يتم تداوله من تصريحات من جانب فريق صن داونز فى وسائل الإعلام قبل المباراة، "لا نركز فيما يتم تداوله بالإعلام داخل جنوب أفريقيا، أو أى تصريحات تصدر من داخل صن داونز، وتركيزنا فقط مع فريقنا وتجهيزه لمباراة الغد".

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي برنامج الفريق اليوم فى ختام استعداداته لمواجهة صن داونز، التى تقام فى الثالثة عصر غد، السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

بدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار فى الثامنة والنصف صباحا، ثم تناول وجبة الغداء فى الحادية عشرة والنصف، ويعقبه صلاة الظهر، ويعقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو داخل الفندق قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبى لخوض المران الأخير.

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فيما تؤدى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صلاة الجمعة اليوم داخل فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وخصصت إدارة الفندق داخل مدينة بريتوريا قاعة خاصة لبعثة الأهلى لأداء صلاة الجمعة، ويقوم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بإلقاء الخطبة.

ويؤدى الأهلى مرانه الاخير اليوم باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر غد السبت.

واستفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.