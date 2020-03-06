شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالأحمر وصن دوانز بالأصفر فى موقعة الحسم بدوري الأبطال غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز باستاد لوكاس موريبى، بحضور مندوبى الفريقين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف". وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زى الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء فى عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجى، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.

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ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر غد، السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، استفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.

ولعبت قرارات جاساما دورًا لا يمكن التغاضى عنه فى حرمان الأهلى من فرصة التتويج بدورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربى الشقيق، فى إياب الدور النهائى للبطولة، وهو ما دفع الأهلى للتحرك سريعًا قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع، وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولى الأهلى طالبوا نظراءهم فى الاتحاد الأفريقى بضرورة مراقبة أداء الحكم الجامبى بكارى جاساما لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خلال المباراة.