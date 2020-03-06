شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم تدريباته بالدار البيضاء ويتوجه إلى بركان عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، صباح اليوم، تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك قبل توجهه عصر اليوم إلى مدينة بركان لإقامة معسكر مغلق بأحد فنادقها حتى موعد مباراته المهمة والمرتقبة بإياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان على الملعب البلدى بمدينة بركان فى التاسعة مساء الأحد.

جاء المران الذى أقيم على ملعب مجمع كهرماء كازابلانكا واستمر لما يقرب من 90 دقيقة مفعما بالحماس من جانب جميع اللاعبين الذين وضح ارتفاع روحهم المعنوية بشكل كبير، وطالب المدير الفنى للفريق طارق العشرى جميع لاعبيه بتوخى الحذر فى الكرات المشتركة خوفا من إصابة أى من اللاعبين، واُختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تركيزا كبيرا من الجهاز الفنى على تنفيذ بعض الجوانب الخططية فى مباراة الأحد.

وعقب نهاية المران توجه اللاعبون مرة أخرى إلى مقر إقامتهم لتناول وجبة الإفطار، قبل إنهاء إجراءات مغادرة الفندق والتوجه لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد الدار البيضاء، ثم تتوجه البعثة إلى مطار محمد الخامس لاستقلال طائرة الخطوط الجوية المغربية المتوجهة إلى مدينة وجدة التى تقع شرقى المغرب على الحدود مع الجزائر فى رحلة طيران تستمر لنحو 90 دقيقة، قلت أن تنتقل البعثة بالحافلات إلى مدينة بركان التى تبعد نحو 60 كيلو متر عن مدينة وجدة.

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.



تدريب المصري فى المغرب



تدريب المصري

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تدريب حراس مرمى المصري



تركيز لاعبي المصري قبل موقعة بركان



حماس فى تدريبات المصري



طارق العشري



لاعبو المصري فى المغرب



مران بدنى للاعبي المصري