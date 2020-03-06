شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة بن شرقى وميزان ساسى وقوة حامد.. أسلحة الزمالك أمام الترجى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، لتخطى الترجى التونسى فى المواجهة التى تجمع الفريقين اليوم الجمعة فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويمتلك كارتيرون عدة أسلحة فى مواجهة أبناء باب سويقة، منها محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، بالإضافة إلى مهارات بن شرقى وقوة طارق حامد، فضلاً عن صناعة الأهداف من جانب مصطفى محمد.

مهارة بن شرقى

يعتبر المغربى أشرف بن شرقى هو صاحب الفرحة فى البطولات الأخيرة التى حققها الزمالك، ومنها السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى، بعدما سجل المغربى هدفى الزمالك الثانى والثالث ليساهم فى تتويج فريقه بكأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق التونسى، كما نجح بن شرقى فى تسجيل الهدف الثانى لفريقه في مرمى نفس الفريق بمباراة الذهاب، ليكون رصيده من الأهداف هذا الموسم 11 هدفا بقميص الزمالك، بواقع هدفين فى مرمى الشرقية بدور الـ32 بكأس مصر، بجانب 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا بواقع هدفين فى دكاداها الصومالى ومثلهما فى أول أغسطس الأنجولى وهدف فى زيسكو الزامبى، كما سجل هدفا فى الدورى العام

هجوم مصطفى محمد

يعتبر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب الأولمبى، من أبرز الأوراق الرابحة التى تراهن عليها الجماهير البيضاء، خاصة الضربات الرأسية التى يتميز بها، ويحتل اللاعب قائمة هدافى الفريق فى أفريقيا، حيث شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة بمسابقة الدورى العام، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك فى 10 لقاءات بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالها 6 أهداف ليحتل بها المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة، خلف جاكسون موليكا لاعب مازيمبى صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد فى الموسم الجارى 11 هدفاً، بخلاف صناعته للاهداف لزملائه فى الفريق.

Advertisements

قوة طارق حامد

طارق حامد لاعب الزمالك هو مفتاح فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقى، لذا يعتمد عليه كارتيرون كأحد أسلحة الفريق أمام الترجى، وأصبح طارق حامد رمزاً من رموز الفريق فى ظل تميزه بالقتال والروح العالية والغيرة على اسم وقيمة الفانلة البيضاء، حتى لٌقب بـ"المحارب" فى القلعة البيضاء.

محمد أبو جبل

أصبح محمد أبو جبل هو السد المنيع لنادى الزمالك في المباريات ، وحارس العرين الأبيض، في ظل التألق في حماية مرماه، والزود عنها ضد أى هجمة من الفرق المنافسة فى مختلف المباريات.

وشارك أبو جبل 7 مباريات بالدورى، و5 بدورى الأبطال، بالإضافة إلى مباراة السوبر المحلى، ومثلها فى كأس مصر، ومباراة السوبر الأفريقى.

ساسى

التونسي فرجانى ساسى هو رمانة ميزان الوسط فى نادى الزمالك لما يمتلكه من مهارات تساعده على التغلب فى المواجهات الفردية، ولخبرته بلاعبى الترجي، ويعتبر ساسى أبرز العناصر التى تعول عليها جماهير الزمالك كثيراً، وشارك فرجانى ساسى مع الزمالك في 11 مباراة بالدورى، و8 بدورى الأبطال ومباراة في السوبر المحلى، وكأس مصر، والسوبر الأفريقى، سجل هدفين، وصنع مثلهما لزملائه.