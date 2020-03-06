شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نهى عباس مدربة سلة الزمالك: بحب البشاميل وبسمع أغانى الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى نهى عباس لاعبة كرة السلة بنادى الزمالك السابقة ومدربة الفريق الحالية، والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة والأغانى التى تفضل سماعها ورد فعلها فى مختلف المواقف التى تتعرض لها، فكان معها الحوار التالى..



نهى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الطبخ، بحب أعمل الأكل جدا، وشاطرة فيه، كل الناس بتقولى كده.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مش أكلة واحدة، أكتر من حاجة يعنى مثلا بحب أعمل جدا المكرونة بالبشاميل ومعاها الفراخ الرول.



نهى و البولينج

من نجمك المفضل؟

أحمد السقا.. كل أدواره حلوة سواء مسلسلات أو أفلام.

من مطربك المفضل؟

الهضبة عمرو دياب.

Advertisements



مع أحد الأصقاء

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كان نفسى أكون دكتورة.



نهى مع احدى اللاعبات

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا خالص.. عدم الرد طبعا، عمرى ما رديت على المعاكسات وبتجاهل الموضوع.



نهى عباس فى احد المباريات

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

كل حاجة ليها وقتها، ساعات بحب البس الكاجوال، وأوقات تانية بحب الفورمال، فيكون حسب المناسبة.



نهى عباس

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

لو كان رياضى يكون أفضل عشان يقدر ظروف انشغالى بالتدريب والبطولات، لكن إذا كان غير رياضى مفيش مشكلة طبعا.



نهى عباس فى إحد المباريات ومعها أبو رجيلة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

لا طبعا هرفض المبدأ أصلا، لأنى مش هسيب شغلى.