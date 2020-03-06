القناتان المجانيتان الناقلتان لمباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا ويحتضنها الملعب الأولمبي بـ"رادس".
وكان الزمالك حسم مواجهة الذهاب في ستاد القاهرة بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي.
وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق جواد بدة، ولكن قناة سنغالية وأخرى إيفوارية ستذيعان المباراة عبر قمر يوتل سات 9 شرق.
قناة RTS2:
تردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500.
قناة RTI
تردد: 11881
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500
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