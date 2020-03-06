ربيعة: نتيجة الذهاب أمام صنداونز غير مطمئنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رامي ربيعة، مدافع الأهلي، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز استعدادًا لمواجهة الغد أمام صنداونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الفوز في مباراة الذهاب لا يعني تأهل الفريق.

وكان الأهلي حقق الفوز على صنداونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة، ويسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة بطل جنوب أفريقيا المقرر لها الثالثة عصر السبت.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في ستاد لوكاس موريبي: "الفوز بهدفين في الذهاب نتيجة غير مطمئنة كما قال المدرب رينيه فايلر، وعلينا التركيز وبذل أقصى جهد؛ لنحسم تأهلنا هنا في بريتوريا".

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وأضاف: "جميع اللاعبين يضعون في اعتبارهم وفي حساباتهم إسعاد جماهير الأهلي من خلال الفوز بلقب البطولة، وقطع خطوة جديدة في طريق تحقيق هذا الحلم عبر تخطي صنداونز غدا في إياب دور الثمانية".

وأكد ربيعة أن دور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف، سواء المتواجدين حالياً مع الفريق في جنوب أفريقيا أو المتواجدين في القاهرة من خلال تشجيع وتحفيز جميع اللاعبين قبل مباراة العودة.

واختتم ربيعة تصريحاته مؤكدًا جاهزية الأهلي لمواجهة صنداونز غدا على ستاد لوكاس موريبي، وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي للمسابقة القارية من بريتوريا.