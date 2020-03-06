فايلر: صنداونز لم يخسر على أرضه.. وأرفض إضاعة الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صنداونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حسم لقاء الذهاب في القاهرة يوم السبت الماضي بهدفين دور رد أحرزهما التونسي علي معلول، ولا يريد الأحمر تكرار سيناريو الموسم الماضي بعدما ودع البطولة على يد صنداونز بعد الخسارة بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا.

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة في استاد لوكاس موريبي: "مباراة الفريقين الموسم الماضي أصبحت من الماضي، وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية، في القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صنداونز، ولكن هذا لا يعني تأهلنا في البطولة".

وأضاف: "نتيجة الموسم الماضي كانت ثقيلة، ومباراة الفريقين غدا ستكون متكافئة، والأهلي أدى ما عليه في مباراة الذهاب في القاهرة وحقق الفوز بهدفين، ولكن النتيجة غير مطمئنة وعلى الفريق أن يحسم تأهله من جنوب إفريقيا".

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وشدد فايلر: "فريق صنداونز لم يُهزم على أرضه في نسخة العام الجاري، وهو من الفرق القوية في القارة هذا الموسم، وعلى الأهلي أن يحسم التأهل هنا من بريتوريا".

وأكمل: "قبل أي شيء هدفنا الأساسي أن نحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، ونسعى إلى ذلك بكل قوة، والبطولة بشكل عام قوية وتضم أفضل فرق في قارة إفريقيا".

وأشار فايلر إلى أنه لا يركز فيما يتم تداوله في الإعلام داخل جنوب إفريقيا، أو أي تصريحات تصدر من داخل صن داونز، وتركيزه فقط مع فريقه وتجهيزه لمباراة الغد.

وأشاد فايلر بالأجواء في جنوب إفريقيا، وأكد عدم وجود أي مشكلة للفريق فيما يتعلق بحالة الطقس، خاصة أن الأهلي جاء مبكرا، من أجل التعود على الأجواء هنا في بريتوريا.

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا أنه يرفض فكرة إضاعة الوقت بشكل عام، وإنه يحب اللعب النظيف والمنافسة الشريفة.