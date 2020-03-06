قبل موقعة الإياب.. موسيماني يتحدث عن طريقة لعب الأهلي ويشيد بنجومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز، عن طريقة لعب الأهلي ونقاط قوته قبل مواجهة الناديين في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الأهلي ضيفا على فريق صنداونز غدا السبت في الساعة الثالثة عصرا، على ملعب لوكاس موريبي بالعاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا.

ووقال موسميماني في حوارا لصحيفة "سويتان لايف" الجنوب أفريقية:" سيكون التحدي للأهلي هو عدم السماح لنا باللعب وإفساد طريقتنا كما حدث في مباراة الذهاب، حيث استطاعوا في مباراة القاهرة أن يعرقلوا هجومنا وخاصة من جانب لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، فإذا رأيت اللقاء ستشهد الكثير من الأخطاء التي ارتكبوها لإفساد هجماتنا".

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وعن مفاتيح الأهلي الهجومية، أضاف المدير الفني لفريق صنداونز:" إنهم منظمون في الهجوم وطريقتهم مباشرة ، حيث يرسلوا الكرة إلى مروان محسن، ثم اللعب على الكرة الثانية من جانب لاعب الوسط مجدي أفشة، ثم يتسللون إلى الداخل رفقة لاعب الطرف جونيور أجايي الذي لا يقضي وقته على مركز الجناح، فهو لاعب رائع".

واختتم موسيماني بمقارنة فريق الأهلي الحالي مع الذي واجهه العام الماضي في نفس البطولة، قائلا:" لقد تحسنوا، إنهم يلعبون بنفس الطريقة تقريبا مقارنة بالعام الماضي، لكن تحسنهم تمثل في زيادة الفاعلية في هذا الأسلوب".

وفاز الأهلي على فريق صنداونز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ستاد القاهرة بنتيجة 2-0 بهدفي للاعبه علي معلول.