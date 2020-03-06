محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا. وتنطلق المباراة على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. وينقل اللقاء عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق المغربي جواد بدة. Advertisements وكان الزمالك حسم مواجهة الذهاب في ستاد القاهرة بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي. ويلتقي المتأهل من اللقاء المرتقب في نصف النهائي مع الفائز من مازيمبي الكونجولي والرجاء المغربي. يُذكر أن الزمالك تُوج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي في قطر بعد الفوز بنتيجة (3-1).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الترجي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.