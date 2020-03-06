محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.
وتنطلق المباراة على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وينقل اللقاء عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق المغربي جواد بدة.
وكان الزمالك حسم مواجهة الذهاب في ستاد القاهرة بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي.
ويلتقي المتأهل من اللقاء المرتقب في نصف النهائي مع الفائز من مازيمبي الكونجولي والرجاء المغربي.
يُذكر أن الزمالك تُوج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي في قطر بعد الفوز بنتيجة (3-1).
كانت هذه تفاصيل خبر موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الترجي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.