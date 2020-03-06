تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ملعب رادس بتمام الساعة التاسعة مساءً في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل عودة يوسف إبراهيم "أوباما"؛ ليعوض غياب المغربي محمد أوناجم الذي تعرض لكدمه قد تبعده عن مواجهة الترجي الليلة.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

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الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد.

يُذكر أن الزمالك حسم مواجهة الذهاب في القاهرة بنتيجة (3-1).