موعد مباراة الوحدة وضمك فى الدورى السعودى و القنوات الناقلة

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم الجمعة مواجهة فريق الوحدة أمام نظيره فريق ضمك، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل فريق الوحدة الجولة ال٢١ هو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي نادي ضمك فى المركز الخامس عشر برصيد ١٧ نقطة. في حين ياتي نادي ضمك فى المركز الخامس عشر برصيد ١٧ نقطة. موعد مباراة الوحدة وضمك : تقام مباراة فريق الوحدة ضد ضمك فى تمام الساعة ٦:٠٥ بتوقيت مصر، ٧:٠٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨:٠٥ بتوقيت Advertisements أبو ظبي. أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الوحدة وضمك : تذاع مباراة الوحدة وضمك بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق عبدالعزيز هوساوي. الجدير بالذكر أن اخر لقاء جمع بين الفريقين، في الدور الأول من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الوحدة بهدف دون رد أحرز يوسف نياكاتى.

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