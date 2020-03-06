التشكيل المتوقع لمباراة الرائد والفتح فى الدورى السعودى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الفتح اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من المتوقع أن يبدأ بينسك هاسي المدير الفنى للرائد المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : عز الدين دوخه.

خط الدفاع : محمد العمري، عبدالله الفهد، حسين الشويش، محمد الدوسري.

خط الوسط : سلطان الفرحان، محمد فوازير، أحمد الزين، ارنود جوم، جهاد الحسين.

خط الهجوم : ماركو بيريز.

التشكيل المتوقع للفتح لمواجهة الرائد :

حراسة المرمى : ماكسيوم كوفال.

خط الدفاع : نواف بوشل، علي لاجامي، مروان سعدان، محمد السعيد.

خط الوسط : محمد الفهيد، ميشيل جانوتا، جوستافو، علي الزقعان، ميتشيل تي فريدي.

خط الهجوم : محمد مجرشي.

ويدخل الرائد الجولة ال٢١ هو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣١ نقطة، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الرابع عشر برصيد ٢٨ نقطة.

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