موعد مباراة الرائد والفتح فى الدورى السعودى... و القنوات الناقلة

يلتقي فريق الرائد بنظيره الفتح اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الرائد الجولة ال٢١ هو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣١ نقطة ويسعى من خلال هذه المواجهة إلى العودة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الرابع عشر برصيد ٢٨ نقطة ويتطلع لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد أن حقق 6 نقاط في الجولتين الماضيتين من أمام الأهلي والوحدة..

موعد مباراة الرائد والفتح :

تقام مباراة الرائد ضد فريق الفتح في تمام الساعة ٣:٠٥ بتوقيت مصر، ٤:٠٥ بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفتح :

تذاع مباراة الر والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق احمد النفسيه.

الجدير بالذكر أن اخر لقاء جمع بين الفريقين، في الدور الأول من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢-٢. من الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.، في حين ياتي نادي الفتح فى المركز الرابع عشر برصيد ٢٨ نقطة ويتطلع لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد أن حقق 6 نقاط في الجولتين الماضيتين من أمام الأهلي والوحدة..موعد مباراة الرائد والفتح :تقام مباراة الرائد ضد فريق الفتح في تمام الساعة ٣:٠٥ بتوقيت مصر، ٤:٠٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ٥:٠٥ بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفتح :تذاع مباراة الر والفتح بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق احمد النفسيه.الجدير بالذكر أن اخر لقاء جمع بين الفريقين، في الدور الأول من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢-٢.

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