رسميًا .. ٤ ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

تلقى اتحاد الكرة الأفريقي لكرة القدم الكاف، ٤ طلبات رسمية لاستضافة نهائي بطولة دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية. وقدمت الدول الآتية طلب استضافة نهائي دوري الأبطال: الكاميرون.. ملعب جابوما بمدينة دوالا Advertisements المغرب.. ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في كازابلانكا تونس.. الملعب الأولمبي برادس أما نهائي الكونفيدرالية، فقدمت المغرب فقط طلب الاستضافة على ملعب الملك عبدالله بمدينة الرباط



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