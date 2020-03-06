لاعبات الشرقية يحصدن 8 ميداليات فى بطولة الجمباز الفني

نجحت لاعبات فريق الجمباز بنادي الشرقية، مرحلة تحت 7 سنوات، في حصد 8 ميداليات فى بطولة الجمباز الفني الثانية، والمقامة بنادي المقاولون العرب.
حيث حصلت اللاعبات سارة ولانا ولوجي
ويتكون الجهاز الفني للفريق من عماد السيد مدير فني، و أحمد الأشرجي مدرب عام، و هاجر مدربة، وعفاف جلال إداري الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.
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