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لاعبات الشرقية يحصدن 8 ميداليات فى بطولة الجمباز الفني

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نجحت لاعبات فريق الجمباز بنادي الشرقية، مرحلة تحت 7 سنوات، في حصد 8 ميداليات فى بطولة الجمباز الفني الثانية، والمقامة بنادي المقاولون العرب.
حيث حصلت اللاعبات سارة ولانا ولوجي

وريتال على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصلت اللاعبات كاميليا ولارا والين على الميدالية الفضية، كما توجت اللاعبة جنى على بالميدالية البرونزية.
ويتكون الجهاز الفني للفريق من  عماد السيد مدير فني، و أحمد الأشرجي مدرب عام، و هاجر مدربة، وعفاف جلال إداري الفريق، والدكتور إسلام عادل مدير النشاط الرياضي للألعاب الفردية، والدكتور أحمد مهران مستشار اللعبة بالنادي.
 
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