حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامج الفريق اليوم في ختام استعداده لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر غدٍ السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطالأفريقيا.
يبدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار في الثامنة والنصف صباحًا، ثم وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف، ويعقبه صلاة الجمعة، ثم يعقدرينيه فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو داخل الفندق قبل التوجه إلى ستاد لوكاس موريبي لخوض المران الأخير.
حقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين من دون رد، في مباراة الذهاب، ويسعى لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بريتوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل خوض المران الأخير استعدادًا لصن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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