رياضة | أرسنال يستقر على بديل أوباميانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يستقر على بديل أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير عالمية، أن فريق أرسنال استقر على بديل مهاجمه الجابوني أوباميانج، والذي اقترب من الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ويخطط الجانرز لضم مهاجم فريق جينت البلجيكي جوناثان ديفيد ، والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق البلجيكي.

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وذكر موقع جول العالمي، أن أرسنال يراقب ديفيد لضمه في الصيف المقبل، ليكون بديلا لأوباميانج.

وسجل المهاجم الكندي مع فريق غينت 18 هدفا في 26 مباراة بالدوري البلجيكي ، إضافة إلى خمسة أهداف في دوري أوروبا هذا الموسم.

ويرتبط ديفيد بعقد مع فريق جينت حتى عام 2023، لكن النادي البلجيكي سيكون مستعدًا للتخلي عن ديفيد مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني.