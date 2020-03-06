رياضة | الزمالك والترجي.. كارتيرون يتفوق على أبناء تونس 5-1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك والترجي.. كارتيرون يتفوق على أبناء تونس 5-1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وسبق وخاض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، العديد من المواجهات القوية ضد الترجي.

تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون ضد الترجي:

التقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع فريق الترجي التونسي في 6 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجلت الأندية التي تولي تدريبها 12 هدف، واستقبلت شباكها7 أهداف.

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أول مواجهة جمعت "كارتيرون" مع فريق الترجي كانت خلال قيادته للأهلي وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف.

تكرر اللقاء بين كارتيرون خلال قيادته للأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 / 2018، وفاز المارد الأحمر 3 – 1 في لقاء الذهاب، بينما خسر 3-0 في الإياب ليتوج بطل تونس بلقب البطولة الإفريقية.

التقي المدرب الفرنسي خلال قيادته لفريق الرجاء المغربي مع فريق الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2018 / 2019، وفاز بطل المغرب 2 – 1 وتوج بكأس البطولة.

كارتيرون لعب مع الزمالك مباراتين ضد الترجي، الأولى كانت في نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي والذي جمع الزمالك مع بطل تونس، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3 – 1 وتوج بكأس البطولة الإفريقية.

والثانية كانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة.