رياضة | تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المشرف العام على بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، عن مواجهة فريقه ضد الترجي الرياضي التونسي المقبلة، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها في اليوم الجمعة في تمام التاسعة بتوقيت مصر.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قثناة نادي الزمالك قال أمير مرتضى: "هناك بعض الأخبار الكاذبة في الوقت الحالي، وهي هدفها تشتيت الفريق قبل مواجهة الترجي، لا أحد يتحدث عن أحد غير ناجح، نحن ناجحين على مستويات كثيرة، الهدف أن يتم تشتيت اللاعبين وفقد تركيزهم، ولكن نحن في كامل تركيزنا على لقاء اليوم".

وأضاف: "لقد قمت بالحديث مع اللاعبين بشكل فردي وأقوم بتأهيلهم، وتكلمت مع فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، وأوناجم، خصوصًا لأنهم من شمال إفريقيا".

وأنهى: "انا مطمئن على فريق الزمالك، كان خوفي بعد السوبر الإفريقي، بعد أي بطولة كان يتردد أن الفريق ثقته تقل ولكن الفريق استطاع تغيير هذا المفهوم، وظهروا بشخصية كبيرة".