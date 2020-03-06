رياضة | منتصف إبريل موعد الجمعية العمومية العادية للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتصف إبريل موعد الجمعية العمومية العادية للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، للكشف عن موعد انتخابات الجبلاية، والتي ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب انتهاء جدول أعمال اللجنة الخماسية.

واستقرت اللجنة الخماسية، على تحديد منتصف إبريل المقبل موعدًا لعقد الجمعية العمومية العادية من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة وعرضها واعتمادها.

وأبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموافقة على تقديم موعد الانتخابات على مقاعد الاتحاد المصري، قبل إقامة دورة الألعاب الأولمبية، في شهر يونيو أو يوليو المقبل، بطلب من مسؤولو الجبلاية.

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وكان الاتحاد الدولي، أرسل وفدًا إلى مقر الجبلاية برئاسة سارة ساليموني، من أجل الاطلاع على أعمال اللجنة الخماسية وتحديد موعد الانتخابات.

وألزمت الفيفا، اللجنة الخماسية بصياغة اللائحة الجديدة خلال 30 يومًا قبل أن يتم مناقشتها وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية.

وقام الاتحاد الدولي فيفا، بتعين لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري بشكل مؤقت، عقب تقدم المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، باستقالة جماعية عقب خروج المنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.