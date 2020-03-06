رياضة | متفوقا على ميسي.. مبابي سيتقاضى الراتب الأعلى في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متفوقا على ميسي.. مبابي سيتقاضى الراتب الأعلى في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي باريس ​سان جيرمان​ لتمديد عقد النجم الفرنسي كيليان ​مبابي​ لاعب الفريق، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبيرة في الحصول عىلى خدماته.

يعد مبابي هدفًا لـ ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه مع البي اس جي.

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ووفقاً لصحيفة "باريس يونايتد"، فأن النادي الفرنسي قد حسم قراره بشأن مبابي، وأنه سيكون اللاعب الوحيد غير قابل للرحيل في الصيف.

واضافت، أن ناصر ​الخليفي​ سيغلق جميع الأبواب في وجه الأندية التي تفكر في ضم مبابي، رغم أن عقده سينتهي في 2022، ولكن باريس يريد تمديد العقد حتى 2024 مع راتب خرافي.

النجم الفرنسي يتقاضى الآن حوالي 17 مليون يورو في الموسم الواحد بدون الضرائب، لكن الخليفي مستعد لجعل مبابي الاعلى راتباً في العالم مقابل 50 مليون يورو سنوياً ليتفوق على ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يتقاضى 40 مليوناً في الموسم.