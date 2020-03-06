رياضة | أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال مع صالح جمعة لاعب الفريق الأول، للاستفسار منه حول حقيقة دهسه شاب في منطقة الجيزة.

وأكد صالح لمدير الكرة، أنه لم يقدم على فعل كهذا، وأن المنطقة المذكورة لم يتواجد فيها في ذلك الوقت، بينما كان مع صديق له في منطقة أخرى.

وكان محمود الخطيب، طالب مدير الكرة بتقديم تقرير شامل عن اللاعب والواقعة، والتي أثارها الشاب واتهم فيها اللاعب صراحةً بدهسه، حيث طالب بيبو مدير الكرة بمعرفة أسباب تواجد صالح في تلك المنطقة بهذا الوقت.

من ناحية أخرى أكد طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق، أن اللاعب مُلتزم في التدريبات الخاصة بالمستبعدين، وحريص بشكل كامل على تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وقدم شابًا بلاغًا إلى مديرية أمن الجيزة، يتهم خلاله لاعب النادي الأهلي، بالتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من عمله، ودهسه بسيارته قبل أن يفر هاربًا.

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ويخضع الشاب حاليًا للعلاج في إحدى مستشفيات الجيزة، من الإصابات التي تعرض لها، حيث أكدت التقارير الطبية أن حالته أصبحت مستقرة وإصاباته عبارة عن بعض الكدمات.

وتوجهت نيابة الجيزة إلى الشاب في المستشفى التي يتلقى بها العلاج واستمعت إلى أقواله والتي جاء خلالها اتهام صريح لنجم النادي الأهلي صالح جمعة، بالتسبب في حالته الحالية.

وأمرت نيابة الجيزة، بتفريغ كاميرات إحدى الفنادق في المنطقة التي وقع بها الحادث على أن يتم إستكمال التحقيقات عقب الانتهاء من ذلك.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلي ذهابًا بهدفين دون رد.