رياضة | رسمياً.. استبعاد نجم الزمالك من أولمبياد طوكيو بسبب أزمة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. استبعاد نجم الزمالك من أولمبياد طوكيو بسبب أزمة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن إمام عاشور، لاعب الزمالك سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

وأوضح مدرب الفراعنة، أنه سيتم إعلان قائمة المنتخب الأولمبي يوم 18 مارس الجارى استعدادًا لمباراتى كرواتيا والأرجنتين، المقرر لهما يومى 26 و29 فى دبى، ضمن برنامج الإعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

وقام غريب بتحويل ملف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، إلى مسؤولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى.

وتتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبى ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة فى الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للإنضمام ويأتى من بعده محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى.