رياضة | أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن دخول أتلتيكو مدريد في سباق التعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني فيران توريس والذي يعد هدفا لبرشلونة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال اقتراب انتهاء عقد توريس مع فالنسيا والذي ينتهي في صيف 2021، ورفض اللاعب محاولات الخفافيش للتجديد.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن فالنسيا لن يمانع في رحيل اللاعب لبرشلونة أو أتلتيكو مدريد حال الحصول على مقابل مادي جيد.

وشارك توريس مع فالنسيا في 34 مباراة بجميع المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.