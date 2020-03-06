اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الجمعة 14-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الجمعة 14-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة إياب ربع النهائي بين الترجي التونسي والزمالك المصري تقام على أرض الأول حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد أن انتهى اللقاء الأول بفوز الزمالك 3-1.

مباراة الترجي والزمالك - مباشر

البث المباشر لمباراة الترجي والزمالك يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة الترجي والزمالك مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة برد الاعتبار لدى الفريق المضيف عقب نتيجته المخيّبة ذهاباً.

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البث المباشر لمباراة الترجي والزمالك سيكون اليوم الجمعة في السادس من أذار/مارس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الترجي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الترجي والزمالك عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الترجي والزمالك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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