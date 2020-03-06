شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم يغيب عن الزمالك أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غيابه عن الفريق أمام الترجي التونسي، في المباراة المقررة اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «أوناجم»: «تعرضت للإصابة عقب بعد مباراة الترجي خلال المران، والإصابة تحسنت قليلا، لكن المدير الفني كارتيرون فضل إراحتي حتى لا تتفاقم الإصابة، وأتمنى قبل الماتش الجاي أكون جاهز مع المجموعة».