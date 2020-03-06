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محمد أوناجم يغيب عن الزمالك أمام الترجي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غيابه عن الفريق أمام الترجي التونسي، في المباراة المقررة اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «أوناجم»: «تعرضت للإصابة عقب بعد مباراة الترجي خلال المران، والإصابة تحسنت قليلا، لكن المدير الفني كارتيرون فضل إراحتي حتى لا تتفاقم الإصابة، وأتمنى قبل الماتش الجاي أكون جاهز مع المجموعة».

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