شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسام حسن صنع أمجادًا للأهلي.. ووجود خلاف لا يعني منعه من الدخول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير إن حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، واحد ممن صنعوا أمجاد النادي الأهلي، ووجود خلاف معه لا يعني منعه من دخول النادي.
وأضاف تعليقا على عودة حسام حسن للتواجد في النادي الأهلي ولعب مباريات مع اللاعبين القدامى، والترحيب الذي يلقاه: «حسام لعب ودرب في الزمالك، ولعب ودرب في المصري، وده شغله وأكل عيشه، وأحيانا في تصريحات بيبقى عصبي وبيخرج عن النص، لكنه ابن من أبناء الأهلي، وحقق إنجازات كبيرة جدًا، ولما حصل خلافات مع الأهلي راح الزمالك وحقق إنجازات مع الزمالك ثم انتقل إلى المصري واستمرت مسيرته».
وتابع: «مش معنى إني أسيب النادي أو أخرج عن النص مرة، إني أمنعه من دخول النادي، ده بيته وده مكانه، تختلف الجماهير وتنقسم عليه، لكن له حقوق في هذا المكان، وواحد من اللي صنع أمجاد هذا المكان».
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