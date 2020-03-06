شكرا لقرائتكم خبر عن خالد على منسق صن داونز: موسيماني يضع الأهلي هدفا أمامه.. فريق غير عادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد على، منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، دائمًا يضع الأهلي هدفًا أمامه، ويسعى لتحقيق ما وصل إليه.
وعن تصريحات المدرب التي يتحدث خلالها عن الأهلي بشكل إيجابي قوي، لدرجة أن البعض يعتبر الأمر «تنويم» للمنافس، علق «علي» في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة"، قائلاً: «موسيماني هدفه النادي الأهلي، وبيسعى إن يوصل له، معندوش حاجة اسمها إني أدافع، لا يحب الدفاع ويحب الكرة الحلوة».
وأضاف: «لما مسك صن دوانز حصل على بطولات، ورئيس النادي طلب منه إنه يقدم كرة حلوة وأداء بجانب المكسب، بقى بيهتم بهذه التفاصيل، ويضم لاعبين يقدمون أداء عالي، وينخرطون سريعا في طريقة لعب الفريق».
وعن مباراة الأهلي، قال «علي»: «الأهلي ليس فريق عادي، حصل على 8 بطولات دوري أبطال أفريقيا، وآخر 4 سنين 2 نهائي دوري أبطال أفريقيا».
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