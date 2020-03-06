شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي.. رامي ربيعة : هدفنا جميعاً تحقيق حلم الجماهير بحصد لقب دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام صن داونز بالقاهرة ولكن هذا لا يعني تأهل الفريق وأن جميع اللاعبين في حالة من التركيز استعدادا لمواجهة غدا.
وقال مدافع الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد لوكاس موريبي: الفوز بهدفين في مباراة الذهاب بالقاهرة. نتيجة غير مطمئنة كما تحدث المدير الفني رينيه فايلر، وعلينا التركيز وبذل أقصى جهد خلال مباراة العودة من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائي.
وأشار ربيعة إلي أن جميع اللاعبين يضعون في اعتبارهم وفي حساباتهم إسعاد جماهير النادي الأهلي من خلال الفوز بلقب البطولة وقطع خطوة جديدة في طريق تحقيق هذا الحلم من خلال تخطي صن داونز في مواجهة غد في إياب دور الثمانية.
وأكد ربيعة على أن دور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف، سواء المتواجدين حالياً مع الفريق في جنوب أفريقيا أو المتواجدين في القاهرة من خلال تشجيع وتحفيز جميع اللاعبين قبل مباراة العودة
واختتم ربيعة تصريحاته ، مؤكدا على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز غدا على استاد لوكاس موريبي، وأن الفريق يسعى إلى حسم تأهله من بريتوريا.
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