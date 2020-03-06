شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي.. تعرف على برنامج فايلر فى اليوم الأخير قبل موقعة جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق اليوم في ختام استعداداته لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر غد السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار في الثامنة والنصف صباحا، ثم تناول وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف، ويعقبه صلاة الظهر، ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو داخل الفندق قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبي لخوض المران الأخير.

فيما تؤدي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صلاة الجمعة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وخصصت إدارة الفندق داخل مدينة بريتوريا، قاعة خاصة لبعثة الأهلي لأداء صلاة الجمعة، ويقوم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بإلقاء الخطبة.

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ويؤدي الأهلي مرانه الاخير اليوم على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر غد السبت.

واستفسر الأهلي من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبي بكاري جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلي في نسخ سابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز في إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التي ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلي حقوقه القانونية

ولعبت قرارات جاساما غير الموفقة دورًا لا يمكن التغاضي عنه في حرمان الأهلي من فرصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربي الشقيق، في إياب الدور النهائي للبطولة، وهو ما دفع الأهلي إلى التحرك سريعًا قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع، وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي الأهلي طالبوا نظراءهم في الاتحاد الإفريقي بضرورة مراقبة أداء الحكم الجامبي بكاري جاساما؛ لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خلال المباراة.