شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. الثلاثي "ObM" يقودون هجوم "البيت الأبيض" أمام "باب سويقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الترجي ضد الزمالك



يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على الترجي التونسي مساء اليوم (الجمعة) ،بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي، اللذان يلتقيان غدا.

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك

وتقام مباراة الترجي ضد الزمالك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجمعة،الموافق 6 مارس،بتوقيت القاهرة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا على ستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب، وهي المواجهة الثالثة للفريقين خلال اقل من شهر، حيث تفوق الأبيض في المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف وكررها في إياب دوري الأبطال بالقاهرة.

الترجي ضد الزمالك

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض مباراة أمام باب سويقة بنفس تشكيل الأبيض الذي خاض المواجهات الأخيرة خاصة في السوبر سواء الإفريقى أو المحلى بعدما حفظ طريقة اللعب والخطط ونجحوا في تنفيذها لذا هناك اتفاق على تثبيت التشكيل. Advertisements

الترجي ضد الزمالك .. تشكيل الأبيض المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، وحازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو في خط الوسط، ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد في خط الهجوم.

الترجي ضد الزمالك



وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من لاعبيه خلال أكثر من جلسة عقدها معهم في التدريبات الأخيرة، بالتركيز من أجل تكرار الفوز على الترجي في عقر داره ووسط جماهيره، والتقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ومواصلة العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.

الترجي ضد الزمالك



يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي متصدر المجموعة، بينما صعد الترجي بعد أن تصدر المجموعة الرابعة.