شكرا لقرائتكم عقوبة جديدة فى انتظار صالح جمعة بعد عودة الأهلي من جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقوبة جديدة ينتظرها صالح جمعة لاعب النادي الأهلي من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فور عودة الفريق من جوهانسبرج، وذلك بعد تغيبه أمس عن مران المستبعدين من مواجهة صن داونز.

وأفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب المتهم بصدمه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى في الجيزة، حيث إن الإصابات التي لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

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ونشر صالح جمعة فيديو أمس الخميس عبر استورى بإنستجرام، لجانب من تدريباته فى صالة الجيم بالنادى الأهلى، لإيصال رسالة إلى تركيزه فى التدريبات من أجل حلم العودة إلى صدارة اهتمامات النادى الأهلي، إلا إن مصدر بالقلعة الحمراء أوضح إن اللاعب تغيب عن مران المستبعدين وإن ذلك الفيديو منذ يومان.

ويرتبط الأهلى حاليا بمواجهة صن دوانز الجنوب إفريقى، فى المباراة المقرر لها غدا، السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفريق الأحمر على نظيره الجنوب إفريقى بثنائية نظيفة ويعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة الحمراء تماما وقال فايلر المدير الفنى للأهلى عنه: "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".