شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات كأس ديفيز للتنس بمشاركة 4 منتخبات عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة منافسات كأس ديفيز للتنس، بمشاركة 4 منتخبات عربية وهي مصر، تونس، المغرب، وسوريا.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره منتخب لاتفيا، في اللقاء الذي يقام في المركز الوطني للتنس بجورمالا في لاتفيا ، فيما يلعب تونس مع غواتيمالا، والمغرب مع فيتنام، ويلاقي المنتخب السوري نظيره زيمبابوي.

أما لبنان فأنه يلعب ضمن منافسات المجموعة العالمية الأولى حيث يلاقي الفريق التايلاندي.

ويضم المنتخب الوطني كل من: محمد صفوت، كريم مأمون، شريف صبري، عمر محمد، تحت إشراف مصطفى نعيم.

فيما يضم المنتخب اللبناني كل من: بنيامين حسان، جيوفاني سماحة، حسن إبراهيم، جلال صادق، نجيب فقيه، تحت إشراف فادي يوسف

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أما المنتخب السوري فيضم كل من: حازم النو، يعقوب مخزومة، عامر النو، مجدي سليم، ربيع سليم، تحت إشراف روبير مخزومة

ويمثل المنتخب التونسي كل من: مالك الجزيري، أسكندر المنصوري، عزيز دوقاز و معز الشرقي، تحت إشراف أنيس بوشلاكة

بينما يمثل المنتخب المغربي كل من: آدم مندير، لمين وهاب، أنس فطار، عيسى بن شقرون، تحت إشراف مهدي طاهري.

وتقام البطولة بدون مشجعين بسبب التخوفات من فيروس كورونا، الذي اجتاح عدد كبير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن محمد صفوت نجم المنتخب الوطني كان قد حقق أولى بطولاته في فردي التشالنجر بعدما لم يحالفه التوفيق في 3 نهائيات سابقة (المغرب والصين وفنلندا ) ، واستطاع أن يفوز على صاحب الأرض والجمهور الأسترالي المصنف الثاني على البطولة و151 عالمياً بمجموعتين دون رد ( 1-6 6-7 )، جدير بالذكر أن صفوت حقق 3 ألقاب تشالنجر في الزوجي وهذا هو اللقب الأول في الفردي.

ويحتل محمد صفوت المركز الـ 130 عالمياً في التصنيف العالمي للتنس، في الوقت الذي يتصدر فيه القائمة العربية لأبطال التنس.