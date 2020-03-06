شكرا لقرائتكم موعد مباراة الترجي ضد الزمالك فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم 6-3-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على الترجي التونسي مساء اليوم (الجمعة) ،بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي، اللذان يلتقيان غدا.

تقام مباراة الترجي ضد الزمالك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجمعة،الموافق 6 مارس،بتوقيت القاهرة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا على ستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب، وهي المواجهة الثالثة للفريقين خلال اقل من شهر، حيث تفوق الأبيض في المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف وكررها في إياب دوري الأبطال بالقاهرة.

ويخوض الزمالك مباراة الليلة، وأمامه هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائي الإفريقي بحثا عن اللقب الإفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما وتحديد منذ عام 2002 ،عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى كما يرغب الأبيض في تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذي تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك اجتماعات مكثفة مع معاونيه سامي الشيشينى وأمير عبد العزيز في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وطلبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط والاستمرار بنفس الروح الي خاضوا بها المواجهات الأخيرة امام الترجي والأهلي محذرين من عدم الالتفات للعقوبات التي وقعت على الترجى وغيابات مدربه ولاعبيه.

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك



ومن المنتظر أن يعتمد كارتيرون علي نفس تشكيل الأبيض الذي خاض المواجهات الأخيرة خاصة في السوبر سواء الإفريقى أو المحلى بعدما حفظ طريقة اللعب والخطط ونجحوا في تنفيذها لذا هناك اتفاق على تثبيت التشكيل.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى محمد أبو جبل

في خط الدفاع محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي وحازم امام

خط الوسط الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، واوباما و أشرف بن شرقى و أحمد زيزو

في الهجوم مصطفى محمد



موعد مباراة الترجي ضد الزمالك

ودارت فى كواليس الجهاز للزمالك أنباء عن جود اقتراح بالدفع بشيكابالا من البداية لاستغلال خبراته في قيادة الفريق لامتصاص الحماس التونسى بالملعب وفي المدرجات لكن لم يحسم الأمر ونفس الأمر كاسونجو الذي يبدو فرص الدفع به قائمة بقوة ، بينما سيكون على دكة البدلاء محمد أوناجم الذي خاض تدريبات تأهيلية للشكوي من آلام خلف الركبة.

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون أن الفريق حضر الي تونس لمواجهة الترجي بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم ، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل. وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي أمس أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي على بطل تونس لن تقلل من قوة الفريق لانه يمتلك لاعبين مميزين وكذلك لاعبون عائدون من الإيقاف مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك الايقافات. موعد مباراة الترجي ضد الزمالك وأضاف :" أننا حاليا في عالم متطور لكرة القدم بما يعني ان ايقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجي بطل النسختين الماضيتين وقوته.. ومن الممكن ان يؤثر على تحفيزه للاعبين". Advertisements وأوضح مدرب الزمالك أن الترجي يضم لاعبين كبارا ،مشددا على احترامه لمعين الشعباني مدرب الترجي. موعد مباراة الترجي ضد الزمالك وعن ظروف مباراة الزمالك واختلافها عن مواجهة الأهلي والترجي الأخيرة بنهائي البطولة العام قبل الماضي، شدد كاريترون على أنها كانت مباراة نهائى وكان هناك ضغط على لاعبي الأهلي ولكن الوضع مختلف مع الزمالك لأن الضغط أكثر على الترجي ونحن نحتاج لعمل أداء أفضل من لقاء الذهاب. واختتم كارتيرون حديثه قائلا إن الفريق الأكثر هدوءا هو الذي سيحسم اللقاء والتأهل غدا.. موضحا أن لاعبي الزمالك متحمسون للعب أمام جمهور وهي لحظة جميلة لهم أن يلعبوا في هذه الأجواء.

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك

وقال المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك إنه عانى من "كدمة" في مباراة الذهاب أمام الترجى، موضحا أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض فضل إراحته في لقاء الإياب في "رادس" حتى لا تتطور الإصابة. وأضاف أوناجم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن الترجى التونسى فريق كبير وله إسمه في أفريقيا لافتا أنه يتمنى الصعود لنصف نهائي البطولة القارية. وأكد أوناجم أنه شرف له التواجد في فريق كبير بحجم الزمالك لا فتا إلى أنه يتمنى إسعاد جماهير الفريق الأبيض في الفترة القادمة.