شكرا لقرائتكم إبراهيم القاسم: المنافسات المحلية ستتأثر بقرارات فيفا وآسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن احتمالات تقديم بعض مباريات الدوري واردة في حال تأجيل الجولة الرابعة آسيويا وإيقاف جميع مباريات المنتخبات في التوقف الدولي.
وأوضح القاسم: عقدنا اجتماعا مع الأندية المشاركة في آسيا ونوقشت احتمالات التأجيلات معها، ولا نعلم شيئا عن موعد تأجيل أو تثبيت الجولة الخامسة والسادسة في دوري أبطال آسيا، وفي حال التثبيت سيرحل إلى الدور الـ16.
وأوضح: في المنافسات المحلية ستقدم بعض الجولات إن تأجلت الجولة الرابعة آسيويا وفي حال أوقفت جميع الاتحادات القارية مباريات المنتخبات في التوقف الدولي فسيتم تقديم بعض المباريات المحلية.
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