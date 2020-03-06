الأمين العام للآسيوي يكشف مصير تصفيات المونديال ودوري الأبطال

كشف داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستؤجل بناء على اقتراح قدم خلال اجتماع عقد مع الاتحاد الدولي "فيفا"، على أن يتم جدولة مباريات دوري أبطال آسيا.

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وقال الأمين العام للاتحاد القاري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: هناك اقتراح رسمي من "فيفا" لتأجيل مباريات تصفيات كأس العالم، وسيعرض هذا على الدول الأعضاء في الاتحادات الوطنية، حتى نتوصل إلى قرار مناسب، ولدينا اجتماع في الدوحة وآخر في الإمارات، وفور الانتهاء من هذه الاجتماعات سنتخذ قرارا ونطلعه على "فيفا" من أجل اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف: سنعمل على أن نوزع المباريات في أيام "فيفا"، ولن يكون هناك أي تعارض، لأن لدينا أيام "فيفا" في مارس وأبريل وكذلك يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ويمكن أن نلعب كل المباريات خلال هذه الفترات المتاحة.

وحول مصير دوري أبطال آسيا: ذكر: نريد أن نستكمل المباريات بعد أن تتضح الرؤية حول فيروس كورونا، بدورنا في الاتحاد الآسيوي اقترحنا إكمال مواجهات دور المجموعات في مايو ويونيو، على أن يبدأ دور الـ 16 في أغسطس، ويلعب ربع النهائي في سبتمبر، فيما يشهد أكتوبر مباريات نصف النهائي، وسنناقش هذا أيضا مع الاتحادات الأعضاء خلال الاجتماعات المقبلة.