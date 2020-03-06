شكرا لقرائتكم الدوري الإنجليزي: إلغاء المصافحة باليد في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (بريميرليغ)، منع المصافحات بين اللاعبين والحكام والمسؤولين، منذ بداية المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وحتى إشعار آخر، بناء على استشارة طبية خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كوفيد - 19 ينتشر عن طريق الأنف والفم، ويمكن أيضا أن ينتشر عبر المصافحة، لذلك سيتم منع ذلك في مباريات الدوري.

Advertisements

وأضاف البيان أن اللاعبين سيقفون في صفوفهم المعتادة قبل بداية المباراة، أثناء عزف الموسيقى الخاصة بالدوري الإنجليزي، وبعدها يمر لاعبو الفريق صاحب الأرض أمام لاعبي الفريق الضيف بدون مصافحة، ثم تنطلق المباراة.

ويأتي قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإلغاء المصافحات باليد في مباريات البطولة، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري بدون جماهير حتى الثالث من أبريل المقبل.

وسجلت بريطانيا اليوم الخميس حالة وفاة جراء فيروس كوفيد - 19 فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى 116، وفي إيطاليا، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 3800 والوفيات إلى 148.