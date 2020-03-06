نبيل معلول: الترجي لم يحسن استغلال قوته.. والزمالك استغل أخطاءه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أداء نادي الترجي التونسي خلال المواجهتين السابقتين أمام نادي الزمالك في السوبر الأفريقي وذهاب دوري أبطال أفريقيا والتي انتهيا بنفس النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدا أن المواجهتان السابقتان لم تشهدا اختلافا كثيرا لاسيما من الناحية التكتيكية والتي أنتجت نفس السيناريو خاصة مع استغلال القلعة البيضاء المصرية لأخطاء الترجي الذي لم يحسن استغلال الفرص خلال سير المباراتين.



نبيل معلول على تويتر

وغرد نبيل معلول، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلا: "أي خطة سيدخل بها الترجي لقاءه أمام الزمالك؟ المواجهتان السابقتان لم تشهدا اختلافا كثيرا لاسيما من الناحية التكتيكية والتي أنتجت نفس السيناريو في إدارة المدربين واللاعبين للقاء، الزمالك استغل أخطاء الترجي الدفاعية الفردية والجماعية عكس الترجي الذي لم يحسن استغلال فترة قوته".

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وتابع: "تفادي مثل هاته النقاط سيجعل الترجي أكثر قوة مع إجبارية التركيز على ما يجري في الميدان لا غير.. إن شاء الله يعود الترجي ويحقق الفوز ويكون طرفا في المربع النهائي".

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الترجى التونسى مواجهة الزمالك بالعديد من الغيابات المؤثرة، فى قمة إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمعهما على ملعب رادس الأولمبى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، حيث يفتقد الفريق إلياس شتى للإصابة، وعبد القادر بن غيث للإيقاف، بعدما وقعت لجنة الانضباط العديد من العقوبات على حامل اللقب عقب أحداث مباراة الذهاب.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن تشكيل الترجى ستشهد تغييرين اضطراريين بدخول حسين الربيع ظهير أيسر بدلا من المصاب الياس شتى، وسيكون فادى بن شوق بديل عبد القادر بن غيث فى وسط الملعب، كما يستعيد الفريق الجزائرى عبد القادر بدران قلب الدفاع، وسيكون التشكيل المتوقع كالتالي.