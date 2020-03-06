شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامج اليوم الأخير قبل مواجهة صن داونز.. وصلاة الجمعة بالفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي برنامج الفريق اليوم فى ختام استعداداته لمواجهة صن داونز، التى تقام فى الثالثة عصر غد، السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

بدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار فى الثامنة والنصف صباحا، ثم تناول وجبة الغداء فى الحادية عشرة والنصف، ويعقبه صلاة الظهر، ويعقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو داخل الفندق قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبى لخوض المران الأخير.

فيما تؤدى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صلاة الجمعة اليوم داخل فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وخصصت إدارة الفندق داخل مدينة بريتوريا قاعة خاصة لبعثة الأهلى لأداء صلاة الجمعة، ويقوم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بإلقاء الخطبة.

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ويؤدى الأهلى مرانه الاخير اليوم باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر غد السبت.

واستفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.

ولعبت قرارات جاساما دورًا لا يمكن التغاضى عنه فى حرمان الأهلى من فرصة التتويج بدورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربى الشقيق، فى إياب الدور النهائى للبطولة، وهو ما دفع الأهلى للتحرك سريعًا قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع، وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولى الأهلى طالبوا نظراءهم فى الاتحاد الأفريقى بضرورة مراقبة أداء الحكم الجامبى بكارى جاساما لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خلال المباراة.