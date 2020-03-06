شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي والفريق بحالة تركيز قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الأهلى حقق الفوز فى مباراة الذهاب أمام صن داونز بالقاهرة ولكن هذا لا يعنى تأهل الفريق، وأن جميع اللاعبين فى حالة من التركيز استعداداً لمواجهة الغد.

وقال مدافع الأهلى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى استاد لوكاس موريبى، الفوز بهدفين فى مباراة الذهاب بالقاهرة نتيجة غير مطمئنة، كما تحدث المدير الفنى رينيه فايلر، وعلينا التركيز وبذل أقصى جهد خلال مباراة العودة من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائى.

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وأشار ربيعة إلى أن جميع اللاعبين يضعون فى اعتبارهم إسعاد جماهير النادى الأهلى من خلال الفوز بلقب البطولة وقطع خطوة جديدة فى طريق تحقيق هذا الحلم من خلال تخطى صن داونز فى مواجهة الغد بإياب دور الثمانية.

وأكد ربيعة أن دور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف، سواء المتواجدين حالياً مع الفريق فى جنوب أفريقيا أو المتواجدين فى القاهرة، من خلال تشجيع وتحفيز جميع اللاعبين قبل مباراة العودة.

واختتم ربيعة تصريحاته مؤكدا جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز غداً باستاد لوكاس موريبي، وأن الفريق يسعى لحسم تأهله من بريتوريا.