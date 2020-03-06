شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: جاهزون لمواجهة صن داونز وعلينا حسم التأهل من بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا

وقال مدرب الأهلى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى استاد لوكاس موريبى: مباراة الفريقين الموسم الماضى، أصبحت ماضيا، علينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية ... فى القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صن داونز لكن هذا لا يعنى تأهلنا فى البطولة.

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وأوضح المدير الفنى أن نتيجة الموسم الماضى كانت ثقيلة وأن مباراة الفريقين غدا ستكون متكافئة، وأن الفريق أدى ما عليه فى مباراة الذهاب فى القاهرة وحقق الفوز بهدفين، لكن النتيجة غير مطمئنة وعلى الفريق أن يحسم تأهله من جنوب افريقيا.

وشدد فايلر على أن فريق صن داونز لم يهزم خارج أرضه في نسخة العام الجاري، وهو من الفرق القوية في القارة هذا الموسم، وعلى الفريق أن يحسم التأهل هنا من بريتوريا، معلقاً :" قبل أي شئ هدفنا الأساسي أن نحقق لقب دوري أبطال أفريقيا ونسعى إلى ذلك بكل قوة..البطولة بشكل عام قوية وتضم أفضل فرق في قارة أفريقيا"، مشيراً إلى أنه لا يركز فيما تم تداوله في الاعلام داخل جنوب أفريقيا أو أي تصريحات تصدر من داخل صن داونز، وأن تركيزه فقط مع فريقه وتجهيزه لمباراة الغد.

وأشاد فايلر بالأجواء في جنوب أفريقيا وأكد عدم وجود أى أزمة للفريق فينا يتعلق بحالة الطقس وأن الأهلى جاء مبكرا من أجل التعود على الأجواء هنا فى بريتوريا، مؤكداً أنه يرفض فكرة إضاعة الوقت بشكل عام، وأنه يحب اللعب النظيف.