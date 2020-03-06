شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد لاعب الزمالك السابق يرزق بمولوده الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى، بمولوده الأول منذ ساعات قليلة، ونشر أحداد صورته مع مولوده الجديد وعلق قائلا، "اللهم أنبته نباتاً حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من اهل الصلاح يارب العالمين".

وفى يوليو الماضى أعلن نادى الرجاء الرياضى التعاقد رسميًا مع المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع النهائى، ويسدد النادى المغربى مبلغ 200 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة فى الموسم الحالى، وتم وضع بند يسمح للرجاء بشراء اللاعب بصورة نهائية مقابل سداد 500 ألف دولار بعد انتهاء إعارته لضمه بشكل نهائي.

وكان الفريق الأبيض تعاقد مع حميد احداد قبل بداية الموسم الماضى من نادى الدفاع الحسنى المغربى الجديدى مقابل مليون و600 ألف دولار.

بعيداً عما سبق، تقام مباراة الزمالك والترجى التونسي فى التاسعة من مساء اليوم، وهى المواجهة الثالثة التى تجمع الفريقين فى أقل من شهر، والتى تقام باستاد رادس بتونس وسط 60 ألف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب.

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وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد احداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثأر من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

ويدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم بهدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثا عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عقد اجتماعات مكثفة مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وطلبوا اللاعبين بالتركيز فى الملعب فقط والاستمرار بنفس الروح التى خاضوا بها المواجهات الأخيرة امام الترجى والأهلى محذرين من عدم الالتفات للعقوبات التى وقعت على الترجى وغيابات مدربه ولاعبيه.