شاهد ملعب مباراة الأهلي وصن داونز فى جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو لملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، الذى يستضيف مباراة الاهلى وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وخاض الأهلى مرانه الأخير على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا عصر أمس الخميس، استعداداً لمواجهة صن داونز عصر غد، السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيتدرب الفريق الْيَوْمَ على ملعب المباراة "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا.
من جهته عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وواصل فايلر حديثه مع اللاعبين لتجهيزهم فنياً ومعنوياً لمواجهة صن داونز، وخاض الفريق فقرة ترفيهية فى بداية المران وخاض الفريق فقرة باليد ضمن البرنامج الذى أعده توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق.
واشتمل مران الفريق على جانب بدنى وفنى قوي، استمر لمدة 70 دقيقة فى الحصة التدريبية قبل الأخيرة للفريق فى جنوب أفريقيا، وركز رينيه فايلر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجمل الفنية والخططية.
ستاد الأهلي وصن داونز 1
ملعب الأهلي وصن داونز 2
ملعب صن داونز 3
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