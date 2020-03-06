شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مران المصرى استعداداً لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى على تويتر جانباً من مران فريق الكرة استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى بالكونفدرالية، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً منذ قليل بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار الذى حمل توقيع الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وطبقاً لهذا القرار فإنه من المنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار على مباراة إياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع بين المصرى ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث غادر الفريق بعد نهاية مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد على استاد السويس الجديد، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى مساء الخميس على الاستاد pic.twitter.com/UkYcArzp0S

— Al-Masry SC (@AlMasrySC) مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الخميس على الاستاد pic.twitter.com/UkYcArzp0S — Al-Masry SC (@AlMasrySC) March 6, 2020

Advertisements

وعقد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى، اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب، والحفاظ على صورة مصر فى المحافل الخارجية، لاسيما بعد الأحداث السيئة التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية، مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

ويدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين نحو 60 كيلو متراً.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.